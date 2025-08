Il nome di Marco Tronchetti Provera è stato legato per anni a doppia mandata a quello dell'Inter. Tramite il marchio Pirelli, di cui è oggi vice presidente esecutivo, ma non solo. Ne ha parlato lui stesso nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Questi alcuni passaggi molto interessanti della chiacchierata:

"Sì, e grazie a mia madre. Seguivamo le partite alla radio, con mio fratello maggiore, quello di mezzo invece per distinguersi era milanista. Mio padre non era interessato al calcio, ogni tanto faceva finta di essere milanista per creare un po’ di querelle in casa”.

“Certo, Inter-Spal. Avevo 10 anni, ottenni questo splendido regalo di compleanno. Fortunatamente fu un debutto felice. L’unico fastidio era mio padre, che guardava sempre dalla parte opposta perché per lui erano ragazzi in mutande che seguivano una palla, io invece ero affascinato…”.

“Beh, la Champions, l’anno del Triplete, è stata una vittoria importante. Anche se in realtà la semifinale con il Barcellona era stata più emozionante. Siamo arrivati a Madrid, forse in modo incosciente, convinti di vincere”.

Nella sua storia di tifoso e di partner dell'Inter, non si può non parlare della sua amicizia con Massimo Moratti.

“Alla fine, conta quello che abbiamo vissuto insieme per quasi 20 anni, conta l'amicizia. Alla sua festa per gli 80 anni è stato bello ritrovare calciatori che hanno segnato la storia dell'Inter, ma soprattutto facce amiche che hanno vissuto un'avventura insieme. Massimo magari cambiava tanti allenatori ma aveva la capacità di tenere uno spogliatoio con un’umanità che prevaleva su tutto. La porta dell'ufficio non era mai chiusa. Per qualcuno era un fatto negativo, per me molto positivo. Quella è stata un'Inter dove, anche prima che arrivassero i risultati, c'è sempre stata l’idea di dare una speranza ai tifosi. Era l'eredità di suo padre che lui ha voluto continuare”.