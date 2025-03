Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Marcello Trotta, attaccante, ha parlato così del futuro di Lorenzo Pellegrini: "Lorenzo non sta rendendo al meglio quest’anno, ma ha fatto benissimo nella sua carriera è molto voglioso e duttile, potrebbe essere un ottimo acquisto. Non sarà facile lasciare Roma per lui, è sempre stato un gran tifoso della squadra della capitale. Credo sia perfetto per il Napoli di Conte, si può integrare e può interagire bene su più moduli, parliamo di una mezz’ala molto importante.