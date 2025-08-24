Juventus, Tudor: “Vlahovic? Accetto tutto, non vi voglio dare un titolone”

L'allenatore della Juventus ha commentato la vittoria sul Parma ai microfoni di Dazn: ecco le sue dichiarazioni

Alessandro De Felice Redattore 24 agosto - 23:42

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha parlato a DAZN dopo il successo per 2-0 contro il Parma nella prima giornata della Serie A 2025/2026.

”Mi porto tutto. Una partita difficilissima come ce l'aspettavamo, non così chiusa da parte del Parma. Non era facile trovare spazi, una squadra ben organizzata. Ma come ho detto all'intervallo, continuiamo con la pazienza, che un gol lo facciamo. Siamo stati bravi a non subire, poi abbiamo fatto il secondo. Era importante aprire bene, perchè abbiamo visto anche i risultati degli altri, non è scontato che tu vinca in casa contro una squadra che non è al tuo livello".

Molto bene anche chi è entrato dalla panchina.

"Sono d'accordo, tutti i cambi benissimo. Queste prime partite non sono mai faciliperchè poi c'è sempre un po' di incognita, la condizione fisica non è al massimo, quindi veramente complimenti. Il Parma è una squadra organizzata, un modo da vecchi tempi, con un catenaccio interessante. Poi loro davanti hanno qualità, sui calci piazzati soprattutto siamo stati bravi a non concedere niente. Abbiamo concesso qualcosina, poi è uscito Bremer e ha salvato un quasi gol. Man mano che passa la partita, la qualità esce.e con i cambi. Tre punti meritatissimi".

Vlahovic può rimanere in questa squadra?

"È concentrato, è un giocatore da Juve e fa quello che deve fare. È un giocatore da Juve, con professionalità, ha fatto un mese di preparazione perfetto, tutte le partite le ha giocate bene, tutti gli allenamenti, poi vediamo cosa succede questa settimana che manca. Come ho detto ieri in conferenza, abbiamo parlato, parliamo e vediamo cosa succede"

David ha fatto un ingresso importante. Conta su Vlahovic?

"David ha una cosa dentro l'area, che si muove alla grande. Dote rara, perchè è un ragazzo che pensa, che è concentrato, e quando uno si muove dentro l'area bene è tanta roba. Vlahovic ho già detto, io sono contento, sta facendo bene, è applicato, veramente, oggi questo gol che ha fatto è bellissimo, di qualità, tanta roba con Yildiz. Poi vediamo, manca poco, se lei mi dice cosa succederà, come ho già detto ieri non lo so, non lo so. Io accetto tutto, come sempre i miei pensieri, le opinioni le comunico, poi è la dirigenza che dice l’ultima parole".

Se dovesse scegliere, si tiene stretto Vlahovic o si riprende Kolo Muani?

"Ma è la domanda di un minuto fa. Non vi voglio dare un titolone, dai. Ho spiegato bene, poi veramente vediamo".