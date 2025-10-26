FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Juve, Tudor: “Del mio futuro non mi frega nulla, siamo tutti responsabili”

news

Juve, Tudor: “Del mio futuro non mi frega nulla, siamo tutti responsabili”

Juve, Tudor: “Del mio futuro non mi frega nulla, siamo tutti responsabili” - immagine 1
Le dichiarazioni del tecnico croato dei bianconeri al termine della sfida dell'Olimpico contro la Lazio di Sarri
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Al termine di Lazio-Juventus, l'allenatore dei bianconeri Igor Tudor ha analizzato la sfida ai microfoni di DAZN.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Si scaldava Kostic perchè ho visto che Cambiaso non è entrato bene. In generale la squadra è entrata bene, a parte lo sbaglio che ha fatto David e il gol che hanno fatto loro. E' un momento brutto, un momento difficile, dobbiamo stare uniti, lavorare di più tutti insieme. C'è delusione, perchè penso che l'abbiamo preparata nel modo giusto, dove ci manca sempre qualcosa. Siamo arrivati lì nell'area, ma bisogna buttarla dentro. E dietro non c'è da sbagliare niente, invece noi sbagliamo sempre, c'è sempre lo sbaglio di qualcuno e allora si perdono partite, ci sentiamo malissimo, ma c'è da stare insieme e compattarsi".

Juve, Tudor: “Del mio futuro non mi frega nulla, siamo tutti responsabili”- immagine 2
Getty

Sulla quarta partita di fila senza segnare:

"È una bella domanda, oggi abbiamo provato con due attaccanti, che sono stati lì, hanno avuto le occasioni, poi con Conceicao, con Yildiz, con quattro offensivi, poi ci abbiamo provato... ci manca qualcosina sicuro".

LEGGI ANCHE

Chi è il responsabile di questo momento così complicato?

"Tutti sono responsabili, perchè è sempre così, è così, si prova a fare meglio, bisogna stare uniti, è un momento così, si gioca subito tra due giorni, credo che con una vittoria si possa ripartire. Sicuramente ci manca qualcosa da tutti i punti di vista, perchè per fare gol bisogna andare con quattro attaccanti, invece dietro quando difendi si dovrebbero avere dieci centrocampisti, questo è un po' il problema. Se fa sempre uno sbaglio qualcuno e davanti non fai gol, è un problema. Però non bisogna fare drammi, è una situazione brutta, non bella, però bisogna stare uniti perchè si gioca subito, tra due giorni".

Si sente sicuro?

"Ma guardi... a me non penso, tutti mi fanno queste domande, si sente sicuro, non sicuro, bene, preoccupato.... io non penso a me stesso, veramente, non per dire che sono.... penso a come fare, vivo nel presente, non mi frega niente del mio futuro,mi interessa zero. mi interessa di fare quello che posso, lucido, consapevole di tutti i problemi che ci sono, non c'è altra cosa, del mio futuro non mi frega niente".

Due attaccanti perché niente gol nelle tre precedenti?

"No, è stata la scelta giusta per questo match, visto che Kenan aveva bisogno di riposo, perchè è un momento così. Allora due attaccanti... Jonathan ha il gol nelle corde, Dusan anche, è stata secondo me una scelta giusta da quel punto di vista, però è mancato il gol. Siamo arrivati con i cross, si andava con le mezzale e con i quinti, però quando si arriva negli ultimi 20 metri qualcuno la deve mettere, altrimenti succede zero davanti e poi dietro un piccolo sbaglio succede sempre e ti castigano. la spiegazione è questa".

Juve, Tudor: “Del mio futuro non mi frega nulla, siamo tutti responsabili”- immagine 3

Al 25' del primo tempo ha deciso di invertire la posizione di Cambiaso e Mckennie.

"Non è stata una scelta tattica. Cambiaso che ho visto in difficoltà su Isaksene anche quando attaccavamo c'era l'idea di quel terzinoche fa tutta la fascia, che difende da terzino e deve attaccare da ala, con l'ala che andava in mezzo a fare la mezzala. Ma non mi è piaciuto come la interpretava Andrea, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Allora ho fatto questo cambio perchè anche Andrea può fare la mezzala in fase di attacco, invece McKennie può fare tutta la fascia".

Leggi anche
Lazio, Sarri: “Sofferto poco, giocato con sacrificio e qualità. Fake news se…”
Lazio, Zaccagni: “Partita straordinaria. In classifica siamo indietro, ora…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA