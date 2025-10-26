Juve, Tudor: “Del mio futuro non mi frega nulla, siamo tutti responsabili”

Chi è il responsabile di questo momento così complicato?

"Tutti sono responsabili, perchè è sempre così, è così, si prova a fare meglio, bisogna stare uniti, è un momento così, si gioca subito tra due giorni, credo che con una vittoria si possa ripartire. Sicuramente ci manca qualcosa da tutti i punti di vista, perchè per fare gol bisogna andare con quattro attaccanti, invece dietro quando difendi si dovrebbero avere dieci centrocampisti, questo è un po' il problema. Se fa sempre uno sbaglio qualcuno e davanti non fai gol, è un problema. Però non bisogna fare drammi, è una situazione brutta, non bella, però bisogna stare uniti perchè si gioca subito, tra due giorni".

Si sente sicuro?

"Ma guardi... a me non penso, tutti mi fanno queste domande, si sente sicuro, non sicuro, bene, preoccupato.... io non penso a me stesso, veramente, non per dire che sono.... penso a come fare, vivo nel presente, non mi frega niente del mio futuro,mi interessa zero. mi interessa di fare quello che posso, lucido, consapevole di tutti i problemi che ci sono, non c'è altra cosa, del mio futuro non mi frega niente".

Due attaccanti perché niente gol nelle tre precedenti?

"No, è stata la scelta giusta per questo match, visto che Kenan aveva bisogno di riposo, perchè è un momento così. Allora due attaccanti... Jonathan ha il gol nelle corde, Dusan anche, è stata secondo me una scelta giusta da quel punto di vista, però è mancato il gol. Siamo arrivati con i cross, si andava con le mezzale e con i quinti, però quando si arriva negli ultimi 20 metri qualcuno la deve mettere, altrimenti succede zero davanti e poi dietro un piccolo sbaglio succede sempre e ti castigano. la spiegazione è questa".

Al 25' del primo tempo ha deciso di invertire la posizione di Cambiaso e Mckennie.

"Non è stata una scelta tattica. Cambiaso che ho visto in difficoltà su Isaksene anche quando attaccavamo c'era l'idea di quel terzinoche fa tutta la fascia, che difende da terzino e deve attaccare da ala, con l'ala che andava in mezzo a fare la mezzala. Ma non mi è piaciuto come la interpretava Andrea, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Allora ho fatto questo cambio perchè anche Andrea può fare la mezzala in fase di attacco, invece McKennie può fare tutta la fascia".