Juventus, Tudor: “Il mercato? Vediamo cosa possiamo fare, con la società…”

così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, fa il punto sul calciomercato dei bianconeri: "Siamo in sintonia"
"Comunichiamo insieme quotidianamente e si vede cosa si può fare, sono in sintonia con la società": così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, fa il punto sul calciomercato dei bianconeri.

"Abbiamo lavorato bene, è stata una bella settimana di lavoro senza caldo - il bilancio del ritiro a Herzogenaurach, in Germania - e i ragazzi hanno mostrato grande voglia e professionalità".

Domani alle 17.30 ci sarà l'amichevole contro il Borussia Dortmund: "Sarà un bel test contro una grande squadra e in uno stadio pieno - ha spiegato Tudor ai media presenti nella sede del ritiro - sarà bello verificare e dare maggiore minutaggio ai giocatori: nelle sfide contro Borussia, Next Gen e Atalanta vogliamo vedere le cose sulle quali abbiamo lavorato".

