Non so cosa farà l’Inter, ma è un giocatore di testa, veloce, è un ragazzo serio. Veramente complimenti. A volte i giovani devono fare le scelte giuste. Uno come lui è chiaro che ambisca al meglio: all'Inter ci arriverà se va avanti così però un giovane ha bisogno di giocare. Quando ero giovane, se posso dare un consiglio, cercavo sempre di andare in squadre dove potevo giocare. poi il posto va conquistato, ma almeno cercare di avere la possibilità di giocare perché si fa fatica a restare fuori. Poi ogni tanto fa bene, perché ti stimola a dare di più".