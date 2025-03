Ha giocato da titolare nella gara contro il Parma ed è stata decisiva la sua presenza. Alla fine della partita Daniele Padelli, ex portiere dell'Inter, oggi all'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN. «Sono contento prima di tutto per la squadra ma anche un po' per me. Perché se ho 39 anni e comunque mi alleno bene, ci tengo, mi vengono i crampi a fine partita, un po' di tensione ce l'avevo. Sono felice per me e per questi ragazzi che stanno buttando il cuore oltre l'ostacolo», ha detto.