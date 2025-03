Intervistato dal Messaggero Veneto, Silvan Widmer ricorda le sue cinque stagione con la maglia dell'Udinese. "Ero contento di approdare in una società che era sempre riuscita a valorizzare i giovani talenti. Ricordo ancora i primi mesi il lavoro che svolgevo con mister Guidolin e i suoi collaboratori. Noi giovani, al giovedì, sostenevamo una seconda seduta di allenamento, che aveva come obiettivo ampliare le nostre conoscenze tattiche. Cercavo di sfruttare questa opportunità per imparare il più possibile. Se mi guardo indietro, sono contento di quanto ho fatto, perché a Udine ho appreso molto e sono migliorato tanto sotto questo punto di vista”.

L’esordio in serie A contro l’Inter: “Fu una gara molto difficile, perché perdemmo per 3-0. Dal punto di vista personale ero orgoglioso di aver esordito in serie A. Ero ancora molto giovane e sulla mia fascia, la destra, avevo di fronte Nagatomo: tra me e lui fu una prova combattuta, ma ricordo di aver vinto tutti i duelli aerei”.