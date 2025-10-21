fcinter1908 news interviste Zielinski a InterTV: “Dopo due tre schiaffi ci siamo ripresi e abbiamo fatto una grande partita”

L'Inter trionfa ancora in Champions trovando la terza vittoria su tre gare nella massima competizione europea
Giovanni Montopoli Direttore 

Nerazzurri a punteggio pieno che trovano la terza vittoria a Bruxelles contro l'Union Saint Gilloise mentenendo ancora una volta la porta inviolata. Queste le parole di Zielinski raccolte nel post partita dai microfoni di InterTV: "Sempre bello vincere, abbiamo dimostrato la nostra forza anche se all'inizio abbiamo sofferto un po' e poi giocavano in casa davanti ai propri tifosi ma dopo due tre schiaffi ci siamo svegliati e fatto una grande partita. Abbiamo vinto 4 a 0 e non abbiamo subito gol. Sabato contro il Napoli? Per me sempre una partita speciale, loro sono i campioni in carica e noi cercheremo di faee la nostra partita e di vincere perchè ci servono punti"

