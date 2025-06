Valentini: “Italia? Abbiamo tanti giovani bravi, ma c’è un tappo da sfondare”

"Il Lecce lo scorso anno, senza violare alcuna legge, ha vinto il campionato Primavera 1 con il 95% di minutaggio di giovani non selezionabili per le Nazionali italiane. Serve un grande patto per cambiare la situazione. Oggi l'unica notizia buona è che il Milan manda in prestito a Lecce Camarda, che avrà finalmente la possibilità di giocare in Serie A. Bisogna che alle società di C venga riconosciuto il premio di preparazione. Abbiamo portato tanti giovani qui, li abbiamo fatti crescere nei nostri campionati e quando tornano nelle loro Nazionali ci fanno a pezzi. C'è un doppio danno per noi quindi".