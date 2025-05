La finale di Monaco

«Se il PSG è favorito contro l'Inter? No, non credo. Ho giocato contro il PSG di recente e, come ti ho detto, mi hanno fatto una forte impressione. Per quanto riguarda l'Inter, l'ho incrociata in passato e conosco bene due dei suoi giocatori, i miei connazionali Denzel Dumfries e Stefan De Vrij. Forse la squadra italiana ha un po' più di esperienza (del PSG), visto che ha giocato la finale di Champions League di recente», ha concluso.