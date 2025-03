Il tecnico del Feyenoord commenta così la sconfitta rimediata contro i nerazzurri: "Non potevo chiedere di più"

Robin Van Persie, allenatore del Feyenoord, ha parlati ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Inter: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma se guardiamo com'è andata possiamo essere fieri di noi stessi. Abbiamo giocato con carattere, con energia e qualità.

Abbiamo avuto dei buoni momenti, ma l'Inter può trovare il modo per farti male, quando giochi contro una grande squadra succede. Abbiamo voluto giocare con coraggio, difendendo alti, e penso che lo abbiamo fatto bene. In attacco abbiamo avuto molto possesso, creando opportunità. Non potevo chiedere di più di quello che hanno fatto i miei giocatori oggi.