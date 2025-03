L'allenatore del Feyenoord Robin Van Persie ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Inter in Champions League: "Abbiamo iniziato molto bene, eravamo in buon momento di pressione: siamo stati bravi a difendere alti. Quando avevamo il possesso abbiamo giocato un buon calcio, non creando molto: è un peccato aver subito il primo gol alla prima loro opportunità ma succede quando giochi contro grandi giocatori come Thuram e Lautaro. Ora ti trovi avversari di questo livello: anche noi abbiamo ottimi giocatori, può succedere. I giocatori hanno dato tutto in campo: grazie ad una bella parata su un rigore che per me non c'era, siamo ancora in partita. E pensiamo di poterla fare settimana prossima a Milano.