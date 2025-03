È un orgoglio essere l'allenatore del Feyenoord, la squadra della mia infanzia. Un sogno che diventa realtà, ma la realtà dice che abbiamo un lavoro da svolgere, un lavoro importante contro una grande squadra come l'Inter. Difensivamente sono molto forti, hanno concesso un solo gol in 8 partite. La loro struttura difensiva è davvero impressionante. Hanno ottimi giocatori che sanno attaccare gli spazi tra le linee. Per prima cosa dobbiamo difenderci bene, questa è la nostra casa e davanti a una grande squadra dobbiamo proteggerla. Fatto questo dobbiamo provare ad avere il coraggio di difenderci in avanti. Giochiamo contro ottimi giocatori, ma anche noi siamo bravi e abbiamo alle nostre spalle il nostro pubblico. Dobbiamo cercare di essere connessi con i nostri supporter e lavorare insieme. Dovremo trovare la scintilla per accendere l'atmosfera e così troveremo il sostegno del nostro dodicesimo uomo.