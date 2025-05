Intervenuto come ospite a Tutti Convocati, Franco Vanni, giornalista di Repubblica, ha fatto alcune considerazioni sullo stato di salute di Lautaro

Intervenuto come ospite a Tutti Convocati, Franco Vanni, giornalista di Repubblica, ha fatto alcune considerazioni sullo stato di salute di Lautaro Martinez in vista della sfida di ritorno tra Inter e Barcellona:

"Lautaro vuol giocare a tutti i costi al ritorno, il suo allenatore vuol farlo giocare. Thuram zoppicava ancora lievemente e Inzaghi non gli ha mai fatto calciare il pallone in allenamento prima della partita, poi in partita ha fatto gol di tacco dopo 30 secondi".