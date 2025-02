Intervenuto come ospite alla trasmissione radiofonica Tutti Convocati, Franco Vanni, giornalista di Repubblica vicino alle vicende di casa Inter, ha fatto così il punto sui nerazzurri:

"Se si dice che l'Inter ha due squadre non è che ce lo siamo sognato. L'Inter è la squadra con la rosa più profonda, poi vero che Arnautovic e Taremi non possono sostituire Lautaro e Thuram. Il passo falso di Firenze non cancella quanto fatto fino qua".