Paolo Vanoli , allenatore del Torino, intervistato ai microfoni di DAZN, ha parlato così di Cesare Casadei , arrivato in granata a gennaio: "Ho avuto la fortuna anche per poco tempo di vederlo nel settore giovanile all'Inter: a volte faceva qualche allenamento in prima squadra, si vedeva avesse qualità importanti.

Il Chelsea ha speso una cifra importante per un ragazzo che non aveva mai esordito in Serie A: e quando c'è stata l'occasione e la società ha fatto il suo nome, sono stato molto felice. La trattativa non è stata facile, faccio i complimenti al club: ha portato un giocatore di prospettiva importante.