"Ci ha dato fastidio la posizione di Zalewski alto che bloccava il nostro terzino e non poteva pressare il loro quinto. L'abbiamo corretta a gara in corso facendo seguire Lazaro sul quinto, spostando un po' avanti Vlasic su Bastoni. Per questo non siamo stati aggressivi, l'Inter è forte nel palleggio, è molto mobile durante la partita. Quando abbiamo trovato le contromisure, abbiamo fatto ottime cose. Abbiamo messo spirito e coraggio, siamo stati sfortunati quando Martinez ha fatto una grandissima parata. Riaprendola, poi te la puoi tenere in gioco fino alla fine. Abbiamo rischiato tanto nel secondo tempo ma ho chiesto io alla squadra di farlo, se lasci a loro il pallino del gioco hanno talmente tanta qualità che poi è difficile"