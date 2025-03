Anche due

«Chi toglierei all'Inter? Ne sceglierei anche un paio in realtà. (ride.ndr). Sono tutti molto forti, in difesa, centrocampo e attacco, dal mio punto di vista è un sogno per un allenatore e per i giocatori affrontare squadre così forti. Ho giocato contro l'Inter in semifinale di Coppa UEFA, è stato fantastico. Siamo stati molto fortunati specie nella gara in trasferta, abbiamo segnato un gol e poi ci siamo difesi per tutto il tempo, siamo stati fortunati», conclude Van Persie.