Vecchi: “U23, bella avventura Orgoglio la chiamata dell’Inter. L’obiettivo…”

Stefano Vecchi, allenatore dell'Inter U23 , ha parlato ai microfoni di Skysport: « Una bella avventura, soprattutto stimolante », ha definito l'ennesima chiamata da parte del club nerazzurro dove ha lavorato nel settore giovanile ed ha pure traghettato, due volte, la prima squadra. «Era la mia prima scelta in casa di Lega Pro sicuramente e poi tornare in questo ambiente, dove trovo tante persone con cui ho condiviso emozioni sia da ragazzino, che poi dopo quando sono tornato da allenatore è un grande orgoglio. Il fatto che una realtà così importante, una società così importante mi abbia cercato per iniziare questo progetto».

«L'obiettivo principale, come ha detto anche il presidente, è formare giocatori per la prima squadra. Ed è l'obiettivo più ambizioso perché c'è difficoltà nel portare giocatori dal settore giovanile alla prima squadra, è molto complicato e poi siamo l'Inter e dobbiamo quante più partite possibili. È quello che ho cercato di abbinare anche quando ho allenato la Primavera», ha aggiunto l'allenatore dell'U23 dell'Inter che giocherà in Serie C.