16 novembre

Intervistato dal Quotidiano di Puglia, Giampiero Ventura ha toccato diversi argomenti a partire dalla qualità del calcio di oggi che si è abbassata rispetto al passato. "Questo calcio non mi piace. È un calcio spesso e volentieri noioso, con giocate scontate, con l’uno contro uno, con una percentuale di tiri in porta bassissimo, magari due-tre per partita. Io ripenso al calcio che liberava la fantasia, che attraeva con una manovra che ti coinvolgeva. Una posta in palio molto alta non alimenta il livello del gioco".

I riflessi sulla Nazionale? — «Enormi, come dicono i risultati degli ultimi anni. E non è una questione di allenatori. Paghiamo il sistema, la mancanza generale di qualità. Si rimpiange quasi il tempo nel quale i ragazzi giocavano per strada e si divertivano a dribblare anche le pietre. È arrivata la scuola che non fa bene. Che si preoccupa di esaltare la tattica, senza preoccuparsi più di tanto della tecnica, e anche dall’estero arrivano meno campioni veri rispetto ad altri tempi. Le partite belle sono sempre di meno».

E intanto il campionato dice qualcosa di nuovo rispetto al passato, e alle stesse previsioni. — «Il Napoli pare non ricordi più ciò che ha detto nell’operazione-scudetto. La sconfitta di Bologna ha acceso lagnanze e discussioni che hanno coinvolto Conte. E un momento delicato, ma Conte saprà raddrizzare la situazione. Vedo l’Inter più forte, Chivu sta facendo molto bene, e la squadra va bene in campionato ma anche nella Champions. Il Milan ha lasciato ben sei punti con le piccole, anche se il pareggio di Parma non è certo da buttare".

"La sorpresa positiva è la Roma passata nelle mani di Gasperini. È il fatto nuovo più significativo di questa parte del campionato, anche in proiezione futura, ed il merito è dell’allenatore, di un Gasperini che dopo di avere regalato stagioni felici all’Atalanta, sta già scrivendo pagine significative nella Capitale, con una Roma prima in classifica insieme con l’Inter che ha avvelenato la Lazio che giocherà con la rabbia in corpo contro il Lecce alla ripresa dopo la sosta per la Nazionale».

(Quotidiano di Puglia)