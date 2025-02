Giampiero Ventura, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole: “Napoli-Inter? Conte prepararà la squadra affinché sia famelica. Credo si disporrà col 3-5-2 perché Raspadori sta facendo bene e soprattutto non ci sono gli interpreti per fare il 4-3-3, sugli esterni. Billing non ha fatto cose trascendentali, ma non ha fatto nemmeno male alla sua prima in azzurro, ma è chiaro che non è Anguissa. Poi ci saranno i 60mila del Maradona, c’è una voglia incredibile di far bene e nelle prossime due gare si deciderà una fetta di scudetto.