"E’ evidente che ci sia rammarico per il pari di domenica. Una volta in vantaggio 2 a 1 si doveva portare a casa la vittoria ma nel Calcio succede anche questo. I giocatori del Napoli devono essere convinti di essere primi in classifica meritatamente, e ripetersi che il primato è arrivato grazie spesso ad ottime prestazioni in campo ed ora devono andare a Parma per confermare tutto ciò che hanno seminato per tutto l’anno. Non sarà facile perché il Parma si gioca la salvezza ma anche l’Inter, con la Lazio, avrà una gara complicata".