Intervistato dal Corriere di Torino, Giampiero Ventura , ex ct della Nazionale, ha parlato così del periodo difficile degli Azzurri: "Lo ripeto da tempo bisogna cambiare sistema. Dopo il Mondiale vinto da Lippi, ci sono state due eliminazioni al primo turno e due mancate qualificazioni. E adesso anche lo 0-3 con la Norvegia che, obiettivamente, ha lasciato un po’ perplessi. Sarà sempre colpa degli allenatori?

Forse ci sono anche delle responsabilità, però quando Marcello ha vinto avevamo gente come Del Piero, Gilardino, Toni o Inzaghi che poteva andare in panchina. Un livello di giocatori che non è paragonabile a quello della rosa di questa Nazionale. Bisogna capire cosa è necessario fare per cercare di nuovo dei talenti che abbiano le stesse qualità e le stesse capacità di quei tempi. E per farlo bisogna cambiare il sistema. Oppure continueremo a dare la colpa agli allenatori, che forse è più comodo".