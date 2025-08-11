FC Inter 1908
Alessandro Cosattini Redattore 

Non vuole parlare di tifo Mario Balotelli alla Gazzetta dello Sport. Questa la sua risposta su Inter e Milan:

La verità di Balotelli: “Interista o milanista? Non ho mai nascosto che…”- immagine 2
Getty Images

All’Inter e al Milan non sono mancate le soddisfazioni.

"Certo. Ho avuto e dato tanto in entrambi i club milanesi".

La verità di Balotelli: “Interista o milanista? Non ho mai nascosto che…”- immagine 3
GettyImage

Ma lei è interista o milanista?

"Da ragazzo simpatizzavo per i nerazzurri perché il mio idolo era Ronaldo il Fenomeno, poi non ho mai nascosto la mia simpatia per il mondo rossonero. Ma essere tifoso è un’altra cosa".

La verità di Balotelli: “Interista o milanista? Non ho mai nascosto che…”- immagine 4
Sky

Al Milan è tornato Allegri e si riparla di Galliani.

"Sono felice per Max ed è un bene che si riveda Galliani. Due figure importanti".

