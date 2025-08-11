La verità di Balotelli: “Interista o milanista? Non ho mai nascosto che…”

All’Inter e al Milan non sono mancate le soddisfazioni.

"Certo. Ho avuto e dato tanto in entrambi i club milanesi".

"Da ragazzo simpatizzavo per i nerazzurri perché il mio idolo era Ronaldo il Fenomeno, poi non ho mai nascosto la mia simpatia per il mondo rossonero. Ma essere tifoso è un’altra cosa".