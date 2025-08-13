"Il Napoli mi sembra più avanti oggi rispetto all'Inter. La squadra di Conte ha conservato la base della passata stagione e ha inserito elementi di alto livello come De Bruyne.

L'Inter, a mio avviso, ha ancora qualche problema in difesa: ci sono giocatori un po' troppo lenti, là dietro serve uno sprinter. Anche a centrocampo manca una valida alternativa a Calhanoglu. E là davanti, se non arriva Lookman, mi pare che in attacco non ci sia l'uomo in grado di dare imprevedibilità alla manovra nerazzurra.