Verso Inter-Udinese, Inler: “Sanchez? E’ carico, vuole esserci e vincere”

"A me non piace perdere, e nemmeno ai ragazzi. Va detto che avevamo avversari molto forti, questo è un fatto molto chiaro. Però è anche vero che dobbiamo imparare a gestire certi momenti anche contro le grandi. I ragazzi stanno facendo il massimo per superare questa montagna che ha rallentato il nostro cammino ma sono consapevoli che dobbiamo tenere questa asticella molto alta, perché se la tieni alta, un giorno gli episodi positivi torneranno".