Intervistato da La casa di C, Franco Vezzoni ha parlato della sua esperienza all'Inter. Arrivato nell'estate del 2018, l'argentino è stato ceduto al Foggia nel 2023. "I nerazzurri mi avevano visto giocare in Argentina. Zanetti mi ha portato in Italia con lo scouting di Marco Monti, a cui sono sempre grato. L’allora capitano mi ha dato una grande mano per farmi notare dall’Inter e permettermi di fare il provino in Italia”.