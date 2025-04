"Sì, sembra davvero un sogno. Lo dico spesso: a volte i sogni si avverano. E per me è sempre stato un sogno vedere il Barça come una squadra capace di vincere tutto. E oggi siamo ancora in corsa, sia per la Champions che per la Liga. Ma resta comunque un sogno. Voglio restare con i piedi per terra: non abbiamo ancora giocato il ritorno. Mi concentro sulla partita di oggi, come dice Hansi: un passo alla volta. Ieri ho parlato con Deco e mi ha detto che la squadra è al 100% pronta per affrontare questa partita. E questo mi basta: siamo al massimo, c’è entusiasmo, c’è voglia, soprattutto da parte di giocatori come Yamal e altri che non hanno mai vissuto una partita di questo livello e che non vedono l’ora di scendere in campo.