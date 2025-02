Patrick Vieira, tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro l'Inter: "Bello rivedere amici con cui abbiamo passato bei momenti. Ekhator? E' una partita molto difficile, ma sta crescendo e questi giovani devono giocare. Abbiamo fiducia sulla sua qualità, vediamo come andrà. Queste sono le partite belle da giocare per tutti: è stato difficile scegliere l'undici per stasera, hanno lavorato molto bene.