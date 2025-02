A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Genoa, Patrick Vieira ha parlato della gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del tecnico rossoblù: "È sempre un piacere tornare all'Inter. Quella di questa sera è una partita importantissima, vogliamo continuare a crescere. Abbiamo fatto una bella settimana di lavoro, vediamo che partita sarà. Come ho cambiato la mentalità? La mentalità è sempre stata buona, è il lavoro della società e di chi lavora in questo club".

"I ragazzi stanno facendo un bel lavoro di gruppo, quello che chiedo a loro è di essere squadra in campo. Noi abbiamo una idea chiara di come vogliamo giocare. Abbiamo un modo di giocare ed è quello di recuperare palla in alto, ma ogni tanto può essere difficile. Stasera ci saranno momenti difficili, ma dobbiamo gestirli da squadra".