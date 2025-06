"A me dispiace sia andato via. Per far giocare bene una squadra ci vuole tempo, poi in Italia non se ne ha. Ma ci vogliono 6-7 anni per fare una squadra, guarda l'Atalanta in 9 anni Gasperini ha fatto un lavoro incredibile. per i risultati ci vuole tempo. Non è che se prendi il miglio allenatore del mondo vinci al primo anno. Ci vuole tempo. Mi dispiace, poteva fare altri 3-4 anni alla grandissima, Inter squadra devastante altrimenti non fai due finali di Champions con le squadre che ci sono adesso. E in campionato col Napoli fino all'ultima giornata".