Vieri: “Lautaro tra i primi 5-6 attaccanti al mondo. Fa gol, gioca per la squadra. E anche Thuram…”

Lautaro è tra i primi 5-6 al mondo. Sta dimostrando di essere un grandissimo attaccante. Fa gol, fa far gol, gioca per la squadra, crea spazi. Thuram sta facendo cose importanti, Haaland, Lewandowski è quasi alla fine. Yamal e Raphinha, Vinicius e Mbappé. Sono sempre quelli gli attaccanti. Lautaro dà l'esempio, è il capitano, un leader. Tutti vedono che il calcio italiano sta crescendo, tante squadre in lotta in Serie A e anche in Europa.