Soprattutto per il budget che ha. L’Inter non spende i soldi di Barcellona, Real Madrid o Psg. Però mi spiace che sia andato via Inzaghi. Certo, poteva fare qualcosina di più, lo scudetto era alla sua portata quest’anno. L’Inter è una squadra forte, ha due giocatori per ruolo: non si raggiungono due finali di Champions in così poco tempo per caso…”.