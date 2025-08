In una lunga intervista a La Nuova Venezia, Christian Vieri si è espresso a ruota libera sul prossimo campionato di Serie A

Gianni Pampinella Redattore 5 agosto - 15:00

Il mercato, a parte il Napoli, è ancora abbastanza bloccato. Qual è al momento la squadra favorita? — «A oggi secondo me quella dell’Inter è ancora la rosa più forte. Poi questo non vuol dire che vincerà lo scudetto. E comunque da qui al 1º settembre può cambiare tutto».

Inter e Juve, impegnate nel Mondiale, hanno cominciato la preparazione una settimana fa. Potrebbero pagare dazio all’inizio del prossimo campionato? — «Non si può sapere. Ho sentito l’altro giorno una dichiarazione molto interessante di Maresca: la Premier partirà a Ferragosto e lui ha detto che arriverà a quel giorno facendo una settimana tipo di allenamenti. Sono il primo a dire che i calciatori hanno bisogno di un mese di stop perché altrimenti si spaccano, ma bisogna adeguarsi in qualche modo al nuovo calendario».

Facciamo un passo indietro: come valuta la scorsa stagione dell’Inter che alla fine è rimasta a mani vuote? — «Rispondo con una domanda: chi non firmerebbe per arrivare a fine aprile stando in corsa su tre fronti? E quando sei lì come fai a scegliere? Chi ragiona in maniera diversa fa discorsi non da bar, ma da bar marci. Le grandi squadre giocano per vincere tutte le partite».

Le voci di una possibile partenza di Inzaghi hanno condizionato l’Inter nella finale di Champions? — «Assolutamente no. Sono discorsi senza senso. Ma voi pensate che durante il riscaldamento di Monaco Barella e Thuram pensavano: “Oddio il mister andrà via”? A me non fregava niente di cosa avrebbe fatto Cuper. I calciatori vanno in campo e pensano solo a vincere le partite».

Lookman sarebbe il giocatore giusto per l’Inter? — «A dire il vero sarebbe un grande acquisto per qualsiasi squadra. Salta l’uomo, da tre anni va in doppia cifra».

L’Inter potrebbe giocare con il tridente Thuram-Lautaro-Lookman? — «Assolutamente sì. Sapete chi sono quelli che non possono giocare assieme? Quelli scarsi».

Che idea si è fatto di Lucca? Come lo vede al Napoli? — «In questo momento malissimo perché immagino stia soffrendo come una bestia la preparazione di Conte. Lo scorso anno ha fatto 12 gol a Udine. Il mister lo porterà a un livello fisico ideale, quando starà bene toccherà a lui dimostrare quello che vale».

Il Milan ha deciso di ripartire in panchina con Allegri... — «Ha scelto l’esperienza. A Milanello hanno esposto il cartello lavori in corso. Sono andati via due grandi giocatori come Theo Hernandez e Reijnders, vediamo come completeranno la squadra».

In Italia sono arrivati due top come Modric e De Bruyne, ma a fine carriera. — «Scrivete così: Bobo dice che Modric in rossonero giocherà con la sigaretta in bocca. De Bruyne soffrirà un po’ all’inizio la preparazione, ma tornerà ad avere gli addominali e farà grandi cose».

Restando in tema di attaccanti il Milan ha mandato Camarda al Lecce, l’Inter si terrà Pio Esposito. Due scelte diverse. — «L’interista è reduce da una stagione allo Spezia e credo che con Chivu giocherà parecchio. Camarda, dopo un anno in Under 23, ha bisogno di giocare un campionato in A da protagonista per misurarsi».

(La Nuova Venezia)