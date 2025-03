Gianni Vio, allenatore specializzato sui calci piazzati, ha parlato ai microfoni di Tuttosport. L’ex collaboratore di Antonio Conte - tra gli altri -, attualmente è consulente per la squadra maschile e in presenza con quella femminile della federazione statunitense.

“I numeri possono variare, però più o meno il 30%-35% dei gol nasce dai piazzati. Credo sia doveroso domandarsi quanto tempo si possa spendere per allenarsi in situazioni di questo tipo durante la settimana. Ci sarà sempre più bisogno di qualcuno che si occupi di questo aspetto. E soprattutto di dedicare durante la settimana uno spazio specifico per l’allenamento sulle palle inattive e di non relegarlo ad qui e là. O all’ultima parte di qualche seduta”.