Il giornalista Gianni Visnadi, ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato delle trattative in casa Inter con Lookman e Leoni come obiettivi di mercato:

"Ho un paio di perplessità su Lookman, fuori di dubbio che può dare delle cose all'Inter. Ma perché l'Inter un mese fa ha speso 25 mln per Bonny che nella migliore delle ipotesi farà da tappo a un giovane che è più forte di lui. Se vuoi giocare con quei tre hai bisogno di giocatori che corrono per loro. Io ho delle perplessità, bello mettere dentro tutti i nuovi, ma non so se quei tre possano essere la base della stagione. Perché Bonny quando hai Pio Esposito e ora vai a cercare Lookman. E in difesa il titolare è un 38enne. Leoni? ma dove li prende tutti questi soldi?".