“Addio all’Inter? La scelta più sbagliata fatta nella mia carriera, è un rammarico non mi perdonerò mai questa cosa. Sono abbastanza addolorato per questa scelta", le sue parole.

Recentemente, Sabatini aveva parlato anche di Sucic in chiave Inter. "Tutte le squadre sono migliorabili, lo è anche il Real Madrid, anche se è imbottito di campioni. Il Napoli ha fatto bene a cedere Kvaratskhelia, ha fatto cassa per i prossimi due anni. Neres è un giocatore importante, credo abbiano ragionato anche su di lui. L’Inter per il futuro ha preso Sucic, che è davvero forte, non vedo l’ora di vederlo. Se potrà essere il nuovo Brozovic? Anche di più".