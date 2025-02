«Tutte le squadre sono migliorabili, lo è anche il Real Madrid, anche se è imbottito di campioni. Il Napoli ha fatto bene a cedere Kvaratskhelia, ha fatto cassa per i prossimi due anni. Neres è un giocatore importante, credo abbiano ragionato anche su di lui. L’Inter per il futuro ha preso Sucic, che è davvero forte, non vedo l’ora di vederlo. Se potrà essere il nuovo Brozovic? Anche di più».