Con Ibra? Io penso che si creerebbe un inutile e dannoso dualismo. Se si sceglie Tare come direttore sportivo, allora Tare sia. Ibrahimovic è una figura importantissima nel Milan, ma non meglio definita. Agisce in veste di consigliere ma a questo punto o fa il direttore sportivo a tutti gli effetti, altrimenti diventa un ibrido non meglio identificato. Pertanto se arriverà un direttore sportivo è meglio che Ibrahimovic gli ceda il passo, a meno che il ds non lo voglia fare lui”.