Aron Winter, ex centrocampista olandese dell'Inter, nel corso di un'intervista concessa a Il Messaggero ha parlato dei motivi che lo spinsero ad accettare la proposta dei nerazzurri nell'estate del 1996: "Volevo vincere subito. Sentivo che la Lazio stesse crescendo, ma ancora non era pronta per lottare per lo scudetto. Infatti ci vollero due o tre stagioni per farle spiccare il volo.