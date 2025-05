Gianpiero Piovani, tecnico dell'Inter femminile, ha commentato ai microfoni di Inter TV la sconfitta interna rimediata contro la Fiorentina: "La sconfitta ci lascia un po' con l'amaro in bocca perchè volevamo mantenere l'imbattibilità casalinga e così non è successo. Ho detto alle ragazze che una sconfitta come oggi non cancella sicuramente il percorso che abbiamo fatto con il raggiungimento della Champions League e il secondo posto".