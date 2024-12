Xavi Hernandez, ex allenatore del Barcellona, ha parlato così del Mondiale per Club in vista del sorteggio delle 19

Intervenuto ai microfoni del sito della FIFA, Xavi Hernandez, ex allenatore del Barcellona, ha parlato così del Mondiale per Club in vista del sorteggio delle 19: "Lo trovo entusiasmante sotto molti aspetti. Non solo per il calcio europeo, che ha già la Champions League ed è sempre in competizione ad altissimo livello. È anche un'opportunità per diversi club in tutto il mondo.