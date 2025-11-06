Yamal: “Gol alla Messi? Lui ne ha fatti 1000 così. Pubalgia? Si è parlato molto di…”

Uno scambio in area, una doppia finta, poi il tocco di esterno sinistro a beffare il portiere: è un gol "alla Messi" quello che ha restituito al Barcellona il miglior Lamine Yamal , ieri a Bruges, in Champions. Il Barca non è andato oltre il 3-3, rischiando anche di capitolare per i tanti errori difensivi; ma dopo un avvio difficile di stagione, il suo asso sembra aver ritrovato la forma migliore.

"Cerco solo di fare del mio meglio. È stata un'azione molto veloce, Fermín mi ha passato di tacco e ho concluso bene, ma mi resta il fatto che non siamo riusciti a vincere e spero di riuscirci la prossima volta", ha detto Yamal. "Un gol alla Messi? Lui ne ha segnati mille così, non posso paragonarmi: cerco la mia strada, e spero di segnarne tanti altri".