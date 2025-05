«Sono state le semifinali più belle degli ultimi anni. Un calcio straordinario, giocatori stratosferici. L’estate scorsa all’Europeo lo abbiamo affrontato con l’Italia, Yamal ancora non era così forte. Adesso ha fatto lo step in più, ha quella sicurezza che gli permette di essere decisivo. Ho seguito la carriera di Messi. Non ricordo un giocatore così. Quando riceve palla o va a calciare in porta o fa l’assist, dal primo all’ultimo minuto è dentro la partita. Fenomenale. Ora fa un altro sport. Ho letto le parole di Bastoni, per lui non deve essere stato semplice ritrovarselo davanti. Tra l’altro ieri ho sentito Dimarco. Me lo ha raccontato anche Federico quanto sia impegnativo e nel ritorno a San Siro gli aveva preso meglio le misure. L’Inter ha fatto una partita intelligente, di grande spessore».