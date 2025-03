Per Alberto Zaccheroni, oggi a Montecatini Terme in occasione del premio Maestrelli, è la squadra di Inzaghi la grande favorita per lo scudetto

Marco Astori Redattore 19 marzo 2025 (modifica il 19 marzo 2025 | 06:02)

"L'Inter la vedo più pronta, più matura delle altre. Atalanta e Napoli mi sembrano poco pronte per impensierirla. L'Inter ha anche una rosa più ampia, più di maggior livello". Per Alberto Zaccheroni, oggi a Montecatini Terme in occasione del premio Maestrelli, è la squadra di Inzaghi la grande favorita per lo scudetto. "La Juve non è connessa secondo me - ha aggiunto parlando dei bianconeri - e mi stupisce perché l'allenatore lo scorso anno l'ho seguito con grande attenzione, con stima, ha fatto tantissimo, non ha fatto solo i risultati.