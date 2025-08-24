FC Inter 1908
Zalewski: “Atalanta grande club, è motivo d’orgoglio essere qui”

L'ex calciatore dell'Inter ha parlato ai microfoni di DAZN del suo debutto con gli orobici e del suo trasferimento
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Nicola Zalewski, nuovo calciatore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN dell'esordio con i nerazzurri e dell'addio all'Inter dopo il pareggio per 1-1 contro il Pisa nella prima gara della Serie A 2025/26.

"Quello che cerco di fare ogni partita. Il mister mi chiede di puntare l'avversario perché posso essere pericoloso. Poi quando arrivo in una certa zona di campo devo cercare di servire i compagni in area di rigore".

"È sicuramente un'esperienza molto positiva. Arrivo in un grande club, l'ha dimostrato negli ultimi anni. È motivo d'orgoglio essere qui".

