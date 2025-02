Quale Legend nerazzurra sfideresti?

"Eto'o, me ne hanno sempre parlato benissimo sia come calciatore che come persona, sarebbe stato bello sfidarlo".

La sfida più grande?

Essere arrivato qui, è un passo molto importante per me e per la mia carriera.

Come ti prepari alle sfide?

Cerco di arrivare alla partita con la mente libera, di concentrarmi rimanendo il più tranquillo possibile.

L'arrivo all'Inter

"È una foto che rappresenta una tappa molto importante della mia carriera. Ho scelto lo scatto con Mister Inzaghi perché è una persona che ha creduto tanto in me, mi ha voluto fortemente qui e per questo posso solo ringraziarlo".

La Nazionale

"Il mio primo gol con la maglia della Nazionale, nell’amichevole contro la Turchia prima dell’Europeo: è stata un’emozione mai provata prima con quella maglia".

Gli anni alla Roma

"Sono entrato a nove anni alla Roma e lì ho fatto tutta la mia carriera, questa foto è il ricordo di un momento molto bello".