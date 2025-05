Le parole del calciatore nerazzurro ai microfoni di Skysport in vista della finale di Champions League contro il PSG

«L'emozione è tanta, tanti miei compagni l'hanno già vissuta qualche anno fa e sanno come approcciare a questa partita. Questa è una squadra composta da giocatori che giocano tutti i giorni ad alto livello, queste partite vengono respirate quotidianamente».

Così Zalewski, ai microfoni di Skysport, ha parlato durante il giorno dedicato ai media in vista della finale di Champions contro il PSG. Il calciatore, che è arrivato dalla Roma all'Inter a gennaio, si è adatto perfettamente al gruppo nerazzurro e in questo finale di stagione ha dato il suo contributo alla formazione di Inzaghi. Ora si prepara a dare una mano anche in Champions.