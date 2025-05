Nicola Zalewski , esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Verona. Ecco le sue dichiarazioni: "Vogliamo rimanere attaccati perché non si sa cosa può succedere: è stata una partita che dovevamo dominare e portare a casa, era importante rimanere lì.

La finale di Champions? E' un motivo d'orgoglio per me: quando ho sentito Inzaghi ho subito capito perché l'Inter è così forte e importante. C'è voglia di arrivare fino in fondo a tutto, ci crediamo e abbiamo qualità".